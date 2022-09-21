Москва, , 14:47 — REGNUM Объявленная в России частичная мобилизация граждан не окажет негативного воздействия на экономику, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт ИК «ИВА Партнерс» Артём Клюкин.

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«Согласно озвученным планам, в рамках предстоящей частичной мобилизации планируется призвать 300 тысяч человек. Это составляет 1,2% от имеющегося в стране мобилизационного резерва или менее 0,5% от имеющейся в стране рабочей силы.

Несмотря на то, что безработица в стране находится на крайне низком уровне (официально зарегистрированных безработных около 650 тыс, то есть порядка 0,9% рабочей силы, по методикам же Международной организации труда (МОТ), безработица оценивается в 3,9%), трудовых ресурсов вполне хватит для замещения освобождаемых мест.

Социально-экономические модели показывают, что любое общество может мобилизовать без ущерба для своей экономики до 10% населения. В случае России это более 14 миллионов человек. Так что до того уровня мобилизации, который может вызвать сложности, ещё очень далеко.

Скорее, можно предполагать позитивные эффекты для экономики — в частности, увеличение государственного оборонного заказа.

Плюс, с учетом того, что мобилизованные будут привлекаться на тех же условиях, что и контрактники, фактически создаются дополнительные рабочие места», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября 2022 года президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию граждан.

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