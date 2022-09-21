Москва, , 14:45 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий права при покупке объектов коммерческой недвижимости при изменении их кадастровой стоимости, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Госдума Полина Волохова © ИА REGNUM

Речь идет об объектах недвижимости, которые передаются в собственность или в пользование, только из государственной или муниципальной собственности.

«Важно не допустить завышения кадастровой стоимости, поскольку от нее зависит стоимость госуслуги при регистрации и величина налога для граждан и бизнеса», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости иногда возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги, рассказал парламентарий.

Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные гарантии владельцев недвижимости. Если после даты подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая стоимость понизилась, то в таком случае применяется сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости.

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