Москва, 21 сентября, 2022, 14:45 — ИА Регнум. Госдума в первом чтении приняла законопроект, защищающий права при покупке объектов коммерческой недвижимости при изменении их кадастровой стоимости, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября.

Полина Волохова ИА REGNUM Госдума

Речь идет об объектах недвижимости, которые передаются в собственность или в пользование, только из государственной или муниципальной собственности.

«Важно не допустить завышения кадастровой стоимости, поскольку от нее зависит стоимость госуслуги при регистрации и величина налога для граждан и бизнеса», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

За время оформления договора и прочих документов, кадастровая стоимость объекта недвижимости иногда возрастает, что влияет на стоимость договора. Проектом закона устанавливается, что кадастровая стоимость объекта недвижимости, содержащаяся в ЕГРН, фиксируется на дату подачи заявления о предоставлении государственной или муниципальной услуги, рассказал парламентарий.

Кроме того, законопроектом предусмотрены дополнительные гарантии владельцев недвижимости. Если после даты подачи заявления на заключение договора аренды или договора купли-продажи объекта недвижимости кадастровая стоимость понизилась, то в таком случае применяется сниженная кадастровая стоимость этой недвижимости.