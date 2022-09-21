Грозный, , 14:56 — REGNUM Решение о частичной мобилизации — необходимая и важная мера в условиях, когда ситуация вокруг России угрожает её безопасности. Об этом говорится в заявлении главы Чечни Рамзана Кадырова, опубликованном 21 сентября в его телеграм-канале.

Рамзан Кадыров Иван Шилов © ИА REGNUM

Кадыров подчеркнул, что против России самым подлым образом развязали войну. Эта война, прежде скрытая, идёт уже несколько лет, и теперь она очевидна всем.

«Я полностью поддерживаю принятые президентом решения. Мы видим, что текущая ситуация вокруг нашего государства несет угрозу её безопасности», — сказал глава Чечни.

Начатую спецоперацию в Донбассе нужно закончить, иначе зарвавшийся противник может прийти в Россию, добавил он.

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