Санкт-Петербург, , 14:53 — REGNUM Жительница Приморского района Санкт-Петербурга открыла стрельбу из винтовки по группе детей, которые играли в футбол на спортивной площадке школы, сообщили 21 сентября в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Женщина стрелявшая по детям vk.com/rosgvard78

Стрельбу по детям женщина открыла утром 21 сентября. На «тревожную» кнопку нажала работница учебного заведения, сообщившая, что неизвестная женщина с крыши частного дома стреляет в сторону детей, которые играют в футбол на школьном стадионе.

«Росгвардейцы незамедлительно направились к дому правонарушительницы; гражданка самостоятельна вышла на улицу к наряду вневедомственной охраны, после чего была задержана. При себе она имела пневматическую винтовку «Страйкер Альфа», — добавили в пресс-службе.

Как выяснилось, школьники, играя в футбол, случайно забросили мяч на частную территорию, а когда попытались его забрать, повредили забор. После этого владелица дома произвела в их сторону три выстрела из пневматической винтовки.

«В результате стрельбы пострадавших нет. Задержанная была доставлена в территориальный отдел полиции. На место выезжала следственно-оперативная группа», — добавили в пресс-службе.