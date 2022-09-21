Белград, , 16:41 — REGNUM Никогда в своей истории Сербия не подвергалась такому сильному внешнему давлению, как сейчас в связи с санкциями в отношении России и по косовскому вопросу. Об этом заявила премьер-министр Сербии Анна Брнабич 21 сентября.

Анна Брнабич Novreg.ru

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«Это давление оказывается по двум пунктам: первый — чтобы мы ввели санкции против России, и чтобы можно было сказать, что нет ни одной страны в Европе, которая не сделала этого. Второй — финальное решение по Косово и Метохии», — процитировало агентство «Танюг» слова Брнабич.

Премьер Сербии добавила, что такое давление на президента Александра Вучича и на страну в целом может быть только контрпродуктивным — чем сильнее оно, тем Сербия больше отдаляется от того, чего Запад желает добиться методом давления.

Напомним, что ранее президент Александр Вучич заявил, что в течение семи-десяти дней руководство Сербии примет решения, важные для будущего государства.