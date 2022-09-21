Москва, , 14:43 — REGNUM Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области жаждут референдума о воссоединении с Россией, поскольку он даст им нормальные условия жизни. Об этом 21 сентября заявил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014 Александр Куликов © ИА REGNUM

По его словам, киевский режим пытается уничтожать мирных жителей освобожденных Россией территорий, а референдум о воссоединении позволит это прекратить.

«Киевский режим продолжает обстрелы из американского высокоточного оружия. Люди это видят и очевидно, что в этой ситуации они готовы принимать участие в построении нового будущего себя и своих детей», — сказал Асафов.

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