Москва, 21 сентября, 2022, 14:43 — ИА Регнум. Жители ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей жаждут референдума о воссоединении с Россией, поскольку он даст им нормальные условия жизни. Об этом 21 сентября заявил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов на круглом столе ЭИСИ на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Куликов ИА REGNUM Севастополь, площадь Нахимова. Митинг в поддержку референдума. 2014

По его словам, киевский режим пытается уничтожать мирных жителей освобожденных Россией территорий, а референдум о воссоединении позволит это прекратить.

«Киевский режим продолжает обстрелы из американского высокоточного оружия. Люди это видят, и очевидно, что в этой ситуации они готовы принимать участие в построении нового будущего для себя и своих детей», — сказал Асафов.