Саратов, , 14:45 — REGNUM Депутаты Саратовской областной думы VII созыва 21 сентября утвердили новую структуру парламента. Об этом сообщает пресс-служба облдумы.

Саратовская областная дума VII созыва Srd.ru

У председателя парламента Саратовской области будут два заместителя.

В структуре областной Думы утверждены девять комитетов. На избранного зампреда Татьяну Ерохину («Единая Россия») также возложены обязанности руководителя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению.

Комитет по социальной политике возглавит председатель Роман Грибов («Единая Россия»); комитет по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики — председатель Александр Бурмак («Единая Россия»); комитет по образованию и культуре — председатель Александр Блатман («Единая Россия»); комитет по бюджету, налогам и собственности — председатель Алексей Антонов («Единая Россия»); комитет по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию — председатель Иван Бабошкин («Единая Россия»); комитет по спорту, туризму и делам молодежи — председатель Дмитрий Пьяных («ЛДПР»); комитет по промышленности и инвестиционной политике — Александр Анидалов («КПРФ»).

На следующем заседании областной думы выберут председателя комитета по информационной политике.

Ранее ИА REGNUM передавало, экс-глава Саратова Михаил Исаев («Единая Россия») в ходе первого заседания Саратовской областной думы VII созыва избран председателем законодательного органа госвласти.

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