Таллин, 21 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. После 24 февраля 2022 года в Эстонию въехало свыше 100 000 беженцев из б. УССР, из которых 56 500 человек решили остаться, а не проследовать транзитом дальше. Об этом сообщил Департамент полиции и погранохраны со ссылкой на собственные данные.

Pixabay.com Эстония

Во вторник, 20 сентября, в Эстонию прибыли еще 304 военных беженца, в том числе 47 детей. Из прибывших беженцев для 145 человек Эстония является транзитным пунктом, то есть они желают продолжить путь в другую страну. В Эстонии решили остаться 159 беженцев.

Всего с конца февраля в Эстонию въехали 100 082 беженца. Из них 43 356 уехали, а 56 566 остались. По состоянию на 18 сентября 2022 года временную защиту в Эстонии получили 35 458 человек.