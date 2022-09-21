Астана, , 14:38 — REGNUM Конституционная реформа, проведённая в Казахстане, сформировала новую политическую систему в стране. Об этом 21 сентября объявил президент республики Касым-Жомарт Токаев в обращении к народу.

Касым-Жомарт Токаев Официальный сайт президента Республики Казахстан

«По итогам состоявшейся в июне конституционной реформы сформирован оптимальный баланс между ветвями власти», — сказал Токаев.

По его словам, теперь в Казахстане будет соблюдаться принцип: «сильный президент — влиятельный парламент — подотчётное правительство».

Токаев также 21 сентября подписал указ о проведении досрочных выборов президента 20 ноября.

Напомним, ранее в Казахстане срок президентского правления был увеличен до семи лет, но избираться можно лишь один раз. Токаев намерен участвовать в предстоящих президентских выборах.

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