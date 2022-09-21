Ярославль, , 14:40 — REGNUM В Ярославле первое заседание нового созыва муниципалитета состоится 6 октября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в аппарате городского парламента.

Муниципалитет Ярославля

21 сентября избирательная комиссия собрала в зале заседаний муниципалитета всех избравшихся депутатов, им вручили удостоверения. Помимо этого, была создана инициативная группа, которая подготовит проведение первого пленарного заседания.

На первом заседании 6 октября будет избран председатель муниципалитета, заместитель председателя, а также главы постоянных комиссий.