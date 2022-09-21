Киров, 21 сентября, 2022, 14:37 — ИА Регнум. Глава Кировской области Александр Соколов возглавил региональную комиссию по частичной мобилизации. Он заверил, что будет лично следить за неукоснительным соблюдением исполнения соответствующего указа президента России Владимира Путина.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

«Кировская область уже приступила к скоординированным с военкоматами действиям по исполнению указа президента России об обеспечении частичной мобилизации граждан на военную службу. Мы поддерживаем решение нашего национального лидера. Пора решительно расправиться с нацизмом, который поднял голову [на территории бывш. УССР]», — написал Соколов в своем telegram-канале.

Он пояснил, что мобилизация затронет около 1% военнообязанных, не коснется студентов, солдат-срочников, речь идет только о резервистах определенных военных специальностей.

«Призванные будут пользоваться всеми льготами и выплатами, положенными военнослужащим, участвующим в специальной военной операции по контракту», — добавил глава области.

Он обратился к жителям региона, которые имеют опыт участия в военных действиях, службы в элитных армейских подразделениях, призывая еще раз послужить Родине.

«Сегодня по всему региону начнут работу призывные комиссии. Правительство области, администрации всех муниципальных образований окажут военкоматам всю необходимую помощь. Сейчас наш общий долг — сплотиться, встать на защиту нашей Родины, её суверенитета», — заключил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава региона говорил, что кировские военнослужащие уже успешно выполняют задачи в зоне специальной военной операции. В Кировской области сформирован батальон «Вятка». Началось формирование дивизиона имени Героя Советского Союза Петра Широнина. Также в спецоперации на территории бывш. УССР принимают участие кировские бойцы Росгвардии, ОМОН и СОБР, а также несет службу Кировская зенитно-ракетная бригада.

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