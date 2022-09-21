Зима, Иркутская область, 21 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. В Зиминскую городскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование, сообщает 21 сентября телеграм-канал минздрава региона.

Минздрав Иркутской области В Зиминскую городскую больницу поступило новое эндоскопическое оборудование, Иркутская область

Речь идет об эндоскопической стойке с набором инструментов для полного объема лапароскопических операций в рамках регионального проекта «Модернизации первичного звена здравоохранения Иркутской области».

«С помощью новой эндоскопической стойки наши врачи смогут проводить сложные операции. Такое оборудование позволяет качественно выполнять диагностику и лечение заболеваний желудночно-кишечного тракта», — пояснил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.

Медицинское оборудование стоимостью более 7 млн. рублей установлено в отделении хирургии Зиминской городской больницы.

Как сообщало ИА REGNUM, всего по проекту модернизации первичного звена здравоохранения до конца года в медучреждения региона запланировано поставить 64 единицы оборудования.

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