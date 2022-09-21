Черкесск, , 14:33 — REGNUM Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов назвал решение президента РФ Владимира Путина о проведении частичной мобилизации взвешенным и имеющим историческое значение. Поддержав его, руководитель региона напомнил, что бывшую УССР в настоящее время Запад накачивает оружием, при этом цель западных элит — вовсе не защита граждан б. УССР.

Рашид Темрезов Government.ru

Их цель — развал России на мелкие суверенные государства. Поэтому, объединившись, необходимо встать на защиту родины.

«Абсолютно поддерживаю все решения главы государства и хочу сказать, что настало время показать наше единство, любовь к Родине, наше искреннее стремление и готовность обеспечить надежный отпор любым угрозам нашему государству и защиту его граждан», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Напомним, 21 сентября президент РФ Владимир Путин выступил с обращением в гражданам России, в котором объявил о начале частичной мобилизации, необходимой для решения задач спецоперации на территории б. УССБ.