Уфа, 21 сентября, 2022, 14:33 — ИА Регнум. 7,4 млрд рублей намерены направить в Башкирии из регионального и федерального бюджетов на развитие опорной сети дорог. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства региона.

Наталья Стрельцова REGNUM Ремонт дороги

Сообщается, что опорная сеть дорог Башкирии является одной из самых протяженных. Общая ее протяженность составляет около четырех тысяч км (3187 км — региональные дороги, 800 км — федеральные дороги).

Отмечается, что проект пятилетней программы по развитию автодорог Башкирии, в том числе и опорной сети, разработан и направлен в Росавтодор на согласование.

Отмечается, что на начало 2022 года доля автодорог, входящих в опорную сеть Башкирии и соответствующих нормативному состоянию, была равна 59%.

«К 2027 году этот показатель должны довести до 87%», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что с 2022 года по 2024 год на опорную сеть выделят 7,4 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.