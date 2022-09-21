Москва, 21 сентября, 2022, 14:31 — ИА Регнум. Российский фондовый рынок, рухнувший 20 сентября на 8,8%, сегодня, 21 сентября, приостановил падение, скорее всего, после оптимистичных прогнозов Минэкономразвития, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Picserver.org Инфляция

«В министерстве улучшили прогноз по спаду российского ВВП в текущем году до 2,9% вместо ожидаемого ранее спада на 4%, в 2023 году прогнозируется спад всего на 0,8%, а уже с 2024 года — выход на устойчивые темпы роста в среднем в 2,6% в год.

Улучшение прогнозов связано с тем, что российская экономика имеет хороший запас прочности, несмотря даже на будущее эмбарго ЕС против российской нефти, которое вступит в силу с декабря.

Прежде всего запас прочности экономике России обеспечивают высокие цены на энергоресурсы, которые в полной мере позволяют восполнить сокращение объёмов добычи нефти и газа, да и цены на другие виды сырья, в том числе на продукцию сельского хозяйства.

Эффективная бюджетно-налоговая политика Минфина и денежно-кредитная политика ЦБ РФ способны обеспечить устойчивость финансовой системы России и сдерживать рост инфляции, которая к концу 2022 года, по прогнозам Минэкономразвития, может не превысить 12,4%.

Кроме того, дружеская помощь стран ЕАЭС обеспечивает России потребительские товары, комплектующие и запчасти через механизм параллельного импорта.

Снижение ключевой ставки ЦБ РФ помогло поддержать сектор строительства и недвижимости — по данным Росстата, за январь–июль текущего года объём строительных работ в России вырос на 4,5% в годовом выражении.

Стоит напомнить, что строительная отрасль является одним из опережающих экономических индикаторов, так же как и перевозки грузов.

Последняя отрасль хотя и находится в состоянии небольшого спада, но укрепление сотрудничества с Юго-Восточной Азией может весьма благоприятно отразиться на доходах логистической отрасли, а значит, смягчить темпы спада ВВП в текущем и следующем годах.

Также очень вероятно, что государство может принять меры по предотвращению существенного падения реальных доходов россиян, и вероятно, что рубль не будет слишком сильно падать.

Отметим, что курс доллара уже второй день держится в рамках 60-61 руб., несмотря на, казалось бы, очень неспокойный новостной фон», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Минэкономразвития РФ ожидает спад ВВП в 2022 году на 2,9%, инфляцию в 12,4%.

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