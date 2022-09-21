Ереван, , 14:31 — REGNUM Президент Франции Эмманюэль Макрон, поздравляя армянского коллегу Ваагна Хачатуряна с Днём независимости Армении, пообещал поддержку в разных сферах. Текст поздравления 21 сентября обнародовало посольство Франции в Ереване.

Макрон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Армения может рассчитывать на полную поддержку Францией ее усилий по укреплению демократии и верховенства закона. Франция полна решимости продолжать свою деятельность во имя стабильности, мира и процветания в вашем регион», — говорится в сообщении.

Макрон также пообещал поддержку в вопросе урегулирования конфликта с Азербайджаном, в том числе по Нагорному Карабаху. Он подчеркнул, что Франция привержена участию в вопросе Минской группы ОБСЕ.

«Вы можете положиться на мою личную приверженность интересам наших народов», — добавил французский президент.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев после победы в Нагорном Карабахе в 2020 году постоянно критикует Минскую группу ОБСЕ. Он также утверждает, что теперь карабахский конфликт якобы полностью исчерпан.

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