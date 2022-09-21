Москва, , 14:30 — REGNUM Среди населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской области растет число сторонников референдума о воссоединении с Россией. Об этом 21 сентября заявил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом политолог отметил, что никто не сможет отнять у России её территории.

«У России никто ничего не отнимет. Слова президента это подтверждают. Думаю, сегодня мы увидим ещё большую динамику поддержки референдума на освобожденных территориях. В текущих обстоятельствах этот выбор очевиден и обоснован», — сказал Асафов.

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