Москва, 21 сентября, 2022, 14:30 — ИА Регнум. Среди населения ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей растет число сторонников референдума о воссоединении с Россией. Об этом 21 сентября заявил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов на круглом столе ЭИСИ на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

При этом политолог отметил, что никто не сможет отнять у России её территории.

«У России никто ничего не отнимет. Слова президента это подтверждают. Думаю, сегодня мы увидим ещё большую динамику поддержки референдума на освобожденных территориях. В текущих обстоятельствах этот выбор очевиден и обоснован», — сказал Асафов.