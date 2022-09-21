Брюссель, , 14:28 — REGNUM Для Евросоюза частичная мобилизация российских резервистов свидетельствует о «смятении», передает BFM TV.

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«Частичная мобилизация российских резервистов демонстрирует желание президента Владимира Путина продолжать эскалацию и является новым признаком смятения», — заявил пресс-секретарь главы европейской дипломатии.

«Объявление о частичной мобилизации резервистов и подтверждение проведения референдумов являются четким сигналом, адресованным международному сообществу в течение недели Генеральной Ассамблеи ООН о его воле к продолжению боевых действий, негативных последствий во всем мире», — отреагировал пресс-секретарь Питер Стано.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам Ульфа Кристерссона, который в эти дни по поручению тальмана риксдага Швеции формирует новое правительство страны, объявление частичной мобилизации населения Российской Федерации является совершенно неприемлемым.

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