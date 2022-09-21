Москва, , 14:27 — REGNUM Учитывая возможности крупных японских корпораций сдерживать потребительскую инфляцию за счёт собственной прибыли, можно сказать, что Япония гораздо лучше США и Европы справляется с энергетическим кризисом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил заведующий кафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица.

Япония Иван Шилов © ИА REGNUM

«Япония, являющаяся третьей по размерам экономикой мира, очень тесно интегрирована в мировую торговлю. Поэтому рост цен на энергоносители и последовавшая за этим инфляция в США и Европе не могли не отразиться на инфляции в Японии, — сказал он. — Учитывая возможности крупных японских корпораций сдерживать потребительскую инфляцию за счёт собственной прибыли, можно сказать, что Япония гораздо лучше США и Европы справляется с энергетическим кризисом, удерживая инфляцию в районе 2,8%, проводя при этом сверхмягкую монетарную политику. Подобный подход позволяет японской экономике не снижать темпов роста и не снижать конкурентоспособность японской продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что текущая международная ситуация предоставила Японии уникальный шанс ускорить экономический рост.

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