Москва, , 14:26 — REGNUM Воссоединение Донбасса с Россией остановит военные действия. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября, об этом заявил зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

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Парламентарий обратил внимание на то, что в ДНР, ЛНР, в Херсонской и Запорожской областях кропотливо трудятся сотни и тысячи врачей-волонтеров и медсестер, которые становились свидетелями огромного числа травм и горя.

«Там так много горя, так много травм, которые не должны были никогда произойти. Видеть детей с оторванными конечностями, людей, которые просто пошли за хлебом и стали тяжелыми инвалидами, у них закончились мечты», — рассказал Башанкаев.

В больницах пациенты благодарили врачей, медсестер, волонтеров, говорили: «Спасибо, что вы пришли».

«Мы гордимся моментом, когда обещанное воплощается в жизнь, я уверен, что референдум, волеизъявление пройдет, и эти земли станут Россией», — отметил парламентарий.

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