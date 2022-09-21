Москва, , 14:26 — REGNUM Росту потребительского импорта в 2023 году будет способствовать благоприятный для импортеров курс рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября заявил директор института торговой политики ВШЭ Александр Данильцев.

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«Скорее всего, импорт будет увеличиться. Так или иначе появятся новые логистические решения, будут преодолеваться последствия проблем в производстве, и ситуация будет налаживаться, — сказал Данильцев. — Кроме того, как минимум в начале 2023 года импорту будет способствовать благоприятный для импортеров курс рубля».

Что касается инвестиционного импорта, то, как полагает Данильцев, скорее всего, он также будет постепенно развиваться, хотя этому будет препятствовать то, что остановились многие проекты в сфере расширения производства с участием недружественных стран.

«Даже в случае возобновления работы по этим направлениям потребуется время. Поэтому существенного роста, скорее всего, не будет в 2023 году, — предположил экономист. — Наиболее реальным риском представляется снижение цен на сырье и энергоносители в случае замедления роста мировой экономики или спада. Если не учитывать риски новых санкций».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в 2023 году полного восстановления инвестиционного импорта не случится.

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