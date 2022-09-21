Берлин, , 14:24 — REGNUM Канцлер Германии Олаф Шольц принял к сведению сообщения о частичной мобилизации в России. Об этом 21 сентября заявил представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер принял к сведению заявление (президента России Владимира) Путина», — сказал он журналистам.

По его словам, канцлер ФРГ Шольц связывает это решение с тем, что «российское нападение не было успешным».

«Очевидно, что [Киев] очень эффективно отстаивает свою целостность и суверенитет, не в последнюю очередь благодаря огромной поддержке стран всего мира, в том числе Германии», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к исполнению указа, подписанного президентом России Владимиром Путиным, о проведении частичной мобилизации.

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