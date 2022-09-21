Брюссель, , 14:30 — REGNUM Швеция и Финляндия вскоре смогут стать членами НАТО, заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью Bloomberg TV.

Йенс Столтенберг Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что и Стокгольм, и Хельсинки пришли к договорённости с Анкарой, то есть препятствий для присоединения новых членов к альянсу нет.

«Я уверен, что Финляндия и Швеция станут полными членами альянса в ближайшем будущем», — сказал Столтенберг.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде ответила на критику президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который назвал королевство «колыбелью терроризма».

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