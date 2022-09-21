Екатеринбург, 21 сентября, 2022, 15:00 — ИА Регнум. Жители Екатеринбурга выбрали цвет для новых троллейбусов. Участие в голосовании приняли более 14,5 тыс. человек, сообщили журналистам в мэрии.

Никитенко Эмилия ИА REGNUM Троллейбус

Большинство екатеринбуржцев выбрали синий в качестве цвета для новых троллейбусов. За этот вариант проголосовали более 6 тыс. опрошенных (47%). Самым непопулярным оказался желтый цвет. Его выбрали около 1,8 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Екатеринбург получил более 1 млрд рублей на обновление троллейбусного парка. Предполагается, что на эти деньги закупят 45 новых троллейбусов. Половина из них поступит в уральскую столицу в 2022 году.