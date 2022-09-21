Псков, 21 сентября, 2022, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников возглавил областную комиссию по частичной мобилизации. Об этом 21 сентября Ведерников сообщил в своём Telegram-канале.

Pskov.ru Михаил Ведерников

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября подписал указ о начале частичной мобилизации. В регионах уже формируются профильные комиссии по мобилизации, в том числе и в Псковской области.

«Вопрос организации частичной мобилизации согласно Указу нашего Президента взял на личный контроль. Соответствующую комиссию возглавляю лично», — написал Ведерников.

Напомним, множество военнослужащих из Псковской области с февраля 2022 года участвуют в специальной военной операции, проявляя мужество и героизм.