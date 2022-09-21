Мурманск, , 14:22 — REGNUM В Мурманской области в районе перегона станции Куна и Ягельный бор сошли с рельс вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сошедший с рельсов Louise Docker

«С рельс сошли пять вагонов. По предварительной информации пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего 19 человек и 7 единиц техники, в том числе 2 восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с рельсов сошли три грузовых вагона.