Мурманск, 21 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Мурманской области в районе перегона между станциями Куна и Ягельный Бор сошли с рельсов вагоны поезда № 21, следовавшего по направлению Мурманск — Санкт-Петербург. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Louise Docker Сошедший с рельсов

«С рельсов сошли пять вагонов. По предварительной информации, пострадавших нет. Пассажиры пересаживаются в головные вагоны на свободные места», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия выехали силы и средства территориальной подсистемы РСЧС. Всего 19 человек и 7 единиц техники, в том числе 2 восстановительных поезда из Мурманска и Кандалакши.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюмени с рельсов сошли три грузовых вагона.