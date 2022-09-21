Москва, 21 сентября, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству обороны РФ и другим ведомствам оказать содействие в создании системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Минобороны, ФСБ, МВД, Росгвардии, МЧС, ДОСААФ, Минпросвещения, Минобрнауки, Росмолодёжи совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ оказать содействие общероссийскому союзу общественных объединений «Российский союз боевых искусств» в создании системы военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи», — говорится в списке поручений.

Глава государства поручил предусмотреть возможность использования материальной базы, оборудования и снаряжения, необходимых для организации учебного процесса.

Кроме того, Путин поручил своей Администрации президента поддержать предложение о создании центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодёжи на базе региональных отделений Союза боевых искусств.

Доклады по этим вопросам президент ждёт к 1 декабря.