Москва, , 14:19 — REGNUM Госдума единогласно приняла обращение к Генассаблее ООН, Европарламенту, парламентам стран мира об угрозе миру, исходящей от бывшей УССР, передает корреспондент ИА REGNUM 21 сентября. Документ подготовлен к ГА ОНН.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Депутаты Государственной думы обращаются к Генеральной ассамблее ООН, здравомыслящим политиком и парламентариям стран мира с призывом внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, способному унести тысячи жизней мирного населения, ставящего под угрозу мир и безопасности народов Европы», — следует из документа.

Парламентарии с сожалением констатируют, что усилия России, в течение восьми лет противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались безрезультатными.

«В сегодняшних условиях России не может чувствовать себя в безопасности в связи с расширением НАТО на Восток и наращиванием угроз, исходящих [с территории б. УССР]», — следует из документа.

Страны НАТО непрерывно ведут массовые поставки в бывшую УССР летального оружия, направляют иностранных наёмников, эти безответственные действия не оставляют населению ряда регионов б. УССР другой возможности, кроме обращения к России с просьбой по защите и помощи, отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

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