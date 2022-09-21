Курск, 21 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Первое заседание мобилизационной комиссии состоялось в Курской области, написал в телеграм-канале губернатор Роман Старовойт 21 сентября.

Пресс-служба администрации Курской области Администрация Курской области

«Провел первое заседание мобилизационной комиссии с участием представителей военного комиссариата Курской области и других силовых ведомств, главами районов и руководителями органов исполнительной власти по вопросу выполнения указа президента о частичной мобилизации. Обсудили алгоритм реализации, назначили ответственных», — написал Старовойт.

Он также сообщил, что в ближайшее время — после получения установок от Минобороны — по всем вопросам мобилизации будет проведён брифинг.

Как сообщало ИА REGNUM, с 21 сентября в России объявлено о частичной мобилизации. Речь идёт о призыве около 300 тысяч резервистов.