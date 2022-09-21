Москва, , 14:18 — REGNUM Желание жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской воссоединиться с Россией продиктовано в том числе стремлением к стабильной жизни и безопасности. Об этом 21 сентября заявил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По его словам, киевский режим развязал настоящий террор против жителей освобожденных Россией территорий и им необходимо защита, которую можно будет получить после воссоединения со своей исторической родиной.

«Обстоятельства, в которых находятся люди очевидно демонстрируют ту ситуацию, в которой они оказались. Дело в том, что события находятся в жесткой динамике. И люди не слепые — они делают выводы из окружающей действительности. Они видят, что их бывшее государство — киевский режим: ведет против них террористическую войну», — сказал Асафов.

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