Москва, 21 сентября, 2022, 14:18 — ИА Регнум. Желание жителей ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей воссоединиться с Россией продиктовано в том числе стремлением к стабильной жизни и безопасности. Об этом 21 сентября заявил политолог, член Общественной палаты города Москвы Александр Асафов на круглом столе ЭИСИ на тему «Почему жители освобожденных территорий хотят быть с Россией?» в Москве, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

По его словам, киевский режим развязал настоящий террор против жителей освобожденных Россией территорий, и им необходимо защита, которую можно будет получить после воссоединения со своей исторической родиной.

«Обстоятельства, в которых находятся люди, очевидно демонстрируют ту ситуацию, в которой они оказались. Дело в том, что события находятся в жесткой динамике. И люди не слепые — они делают выводы из окружающей действительности. Они видят, что их бывшее государство — киевский режим —ведет против них террористическую войну», — сказал Асафов.