Астана, 21 сентября 2022, 14:17 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов в стране 20 ноября. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба главы государства.
«Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года… Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов», — говорится в тексте обнародованного указа.
Также Токаев поручил правительству страны обеспечить проведение выборов нужными ресурсами. Главам городов Астана, Алма-Ата, Шымкент и областей поручается обеспечить подготовку списков граждан, имеющих право голоса.
Напомним, Токаев ранее также предложил провести досрочные выборы в парламент и местные законодательные собрания в первой половине 2023 года.
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