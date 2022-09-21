Астана, 21 сентября, 2022, 14:17 — ИА Регнум. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении досрочных президентских выборов в стране 20 ноября. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба главы государства.

Akorda.kz Касым-Жомарт Токаев

«Назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября 2022 года… Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан обеспечить организацию и проведение внеочередных президентских выборов», — говорится в тексте обнародованного указа.

Также Токаев поручил правительству страны обеспечить проведение выборов нужными ресурсами. Главам городов Астана, Алма-Ата, Шымкент и областей поручается обеспечить подготовку списков граждан, имеющих право голоса.

Напомним, Токаев ранее также предложил провести досрочные выборы в парламент и местные законодательные собрания в первой половине 2023 года.