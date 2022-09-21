Брянск, , 14:19 — REGNUM Высокий уровень террористической опасности продлевается в Брянской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 сентября в пресс-службе правительства региона.

Правительство Брянской области Http://www.bryanskobl.ru

По решению антитеррористической комиссии под председательством губернатора Александра Богомаза, жёлтый уровень опасности на территории региона будет действовать ещё 15 суток с 14:00 21 сентября.

В связи с этим в Брянской области запрещены полёты всех воздушных судов, в том числе квадрокоптеров. Гражданам рекомендовано иметь при себе документы, удостоверяющие личность, при нахождении в общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, высокий уровень террористической опасности действует с 11 апреля 2022 года.