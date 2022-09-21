Вашингтон, 21 сентября 2022, 14:16 — REGNUM Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл высоко оценил отправку нелегалов в штаты, находящиеся под контролем демократов, назвав ее «хорошей идеей», сообщает 21 сентября The Hill.

Митч Макконнелл
Митч Макконнелл
Gage Skidmore

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис отправил несколько десятков мигрантов самолетами в элитное сообщество Мартас-Винъяр в штате Массачусетс. Этот шаг вызвал волну критики в адрес республиканца.

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МакКоннелл и другие республиканцы в Сенате поддерживают стратегию Десантиса по отправке мигрантов — в основном из Венесуэлы — в штаты, находящиеся под контролем демократов.

Они также поддерживают решение губернатора-республиканца Техаса Грега Эбботта направить мигрантов в официальную резиденцию вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекорд губернатора Аризоны Дуга Дьюси, который отправил почти 2000 мигрантов в Вашингтон.

«Было много разговоров о том, что некоторые губернаторы сделали для перевозки нелегальных иммигрантов в другие части страны. Я лично подумал, что это хорошая идея», — сказал МакКоннелл.

МакКоннелл выступил в защиту Десантиса и других губернаторов-республиканцев, утверждая, что приграничным штатам, управляемым республиканцами, по-прежнему приходится иметь дело с гораздо большим количеством мигрантов, ежедневно пересекающих границу США и Мексики, чем демократическим штатам, таким как Нью-Йорк, Массачусетс и Иллинойс.