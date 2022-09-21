Вашингтон, , 14:16 — REGNUM Лидер сенатского меньшинства республиканец Митч Макконнелл высоко оценил отправку нелегалов в штаты, находящиеся под контролем демократов, назвав ее «хорошей идеей», сообщает 21 сентября The Hill.

Митч Макконнелл Gage Skidmore

Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис отправил несколько десятков мигрантов самолетами в элитное сообщество Мартас-Винъяр в штате Массачусетс. Этот шаг вызвал волну критики в адрес республиканца.

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МакКоннелл и другие республиканцы в Сенате поддерживают стратегию Десантиса по отправке мигрантов — в основном из Венесуэлы — в штаты, находящиеся под контролем демократов.

Они также поддерживают решение губернатора-республиканца Техаса Грега Эбботта направить мигрантов в официальную резиденцию вице-президента Камалы Харрис в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекорд губернатора Аризоны Дуга Дьюси, который отправил почти 2000 мигрантов в Вашингтон.

«Было много разговоров о том, что некоторые губернаторы сделали для перевозки нелегальных иммигрантов в другие части страны. Я лично подумал, что это хорошая идея», — сказал МакКоннелл.

МакКоннелл выступил в защиту Десантиса и других губернаторов-республиканцев, утверждая, что приграничным штатам, управляемым республиканцами, по-прежнему приходится иметь дело с гораздо большим количеством мигрантов, ежедневно пересекающих границу США и Мексики, чем демократическим штатам, таким как Нью-Йорк, Массачусетс и Иллинойс.