Москва, , 14:16 — REGNUM Спад экономики России по итогам 2022 года составит 2,9%. Согласно предыдущему прогнозу, спад ВВП мог составить 4,2%. Об этом сегодня, 21 сентября, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе правительственного часа в Совфеде.

Инфляция Pixabay.com

По его прогнозам, инфляция по итогам года составит 12,4%. В 2023 году она может замедлится до 5,5%, а в 2024–2025 гг. будет находиться на целевом уровне 4%.

Также Решетников считает, что к концу 2022 года уровень безработицы в РФ увеличится до 4,5%. В 2023 году она составит 4,4%, но в 2024 году снизится до 4,3%, а в 2025 году — до 4,1%.

ИА REGNUM ранее сообщало, в июле 2022 года инфляция в России по итогам 2022 года прогнозировалась в диапазоне 16,5- 17,5%.

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