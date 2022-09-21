Джакарта, 21 сентября, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Правительства Индонезии и Австралии подписали меморандум о взаимопонимании для укрепления экономического сотрудничества между двумя странами, сообщает Antara.

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«Этот способ сотрудничества и дружбы хорош, и многие страны могут ему подражать в укреплении двусторонних отношений», — заявил министр финансов Сри Муляни Индравати в заявлении, полученном в Джакарте.

Индонезия и Австралия имеют прочные дружественные отношения, в том числе в экономических аспектах, учитывая, что Австралия является 15-й по величине страной-инвестором для Индонезии.

Некоторые из областей сотрудничества, которые были осуществлены между двумя странами, касаются экономики, международной экономики, налоговой политики, включая налогообложение, структурных реформ, рынков капитала и финансового сектора.

Тесные отношения между двумя странами также отражены в поддержке Австралией Индонезии в качестве председателя G20, поскольку этот меморандум о взаимопонимании расширит сотрудничество на встрече министров финансов G20 в Вашингтоне.

Страны также сосредоточились на вопросах, связанных с макроэкономикой, финансовым сектором, пенсионными фондами.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг обсудили подготовку к саммиту G20, который состоится на Бали 15–16 ноября.