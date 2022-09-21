Исламабад, 21 сентября, 2022, 14:14 — ИА Регнум. По сообщениям пакистанских СМИ, при отражении нападения с территории Афганистана в приграничном районе Даватви в округе Северный Вазиристан погиб военнослужащий пакистанской армии.

mosaic36 Убийство

Пресс-служба пакистанской армии сообщила, что шедшие с территории Афганистана боевики открыли огонь по пакистанским солдатам в приграничном районе Даватви.

Убитого солдата звали рядовой Назар Мохаммад, ему было 34 года.

«Пакистан решительно осуждает использование афганской земли террористами для действий против нашей страны и ожидает, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не допустят подобных действий в будущем», — отметили в пресс-службе.

За последний месяц это уже второй случай гибели пакистанских солдат на границе между двумя странами.