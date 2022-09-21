Симферополь, , 14:13 — REGNUM Никаких ограничений на въезд на Крымский полуостров и выезд с его территории нет. Об этом сообщил 21 сентября советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

Он уточнил, что крымский сегмент соцсетей забит вбросами со стороны сторонников киевского режима.

«Доверяем только официальной информации. Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Ранее РЖД и ряд авиакомпаний опровергли сообщения о якобы введении ограничений на продажу билетов.