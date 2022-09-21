Симферополь, 21 сентября, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Никаких ограничений на въезд на Крымский полуостров и выезд с его территории нет. Об этом сообщил 21 сентября советник главы Республики Крым Олег Крючков.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

Он уточнил, что крымский сегмент соцсетей забит вбросами со стороны сторонников киевского режима.

«Доверяем только официальной информации. Никаких ограничений на выезд или въезд на полуостров нет», — написал Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, в России с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Ранее РЖД и ряд авиакомпаний опровергли сообщения о якобы введении ограничений на продажу билетов.