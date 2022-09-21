Уфа, , 14:14 — REGNUM Башкирия и Армения будут сотрудничать в сфере развития преференциальных зон. Об этом 21 сентября сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

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Сообщается, что руководство корпорации развития Башкирии подписало соответствующие меморандумы с коллегами, представляющими свободные экономические зоны «Мегри» и «Альянс» Армении.

«Подписание меморандумов с коллегами из Армении — это шаг, направленный на сотрудничество в областях исследования, внедрения международных практик реализации инвестиционных проектов в части развития преференциальных зон», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что руководство этой корпорации намерено разрабатывать и реализовывать механизмы и программы совместных действий.

«С нашей стороны мы готовы делиться опытом управления особой экономической зоной «Алга» и привлечением на ее площадки инвесторов», — пояснил он.

Сообщается, что зарубежный опыт работы преференциальных зон поможет верно выстроить вектор движения в этом направлении на территории Башкирии.