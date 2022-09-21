Шанхай, Китай, , 14:11 — REGNUM Более 30 глобальных учреждений профессиональных услуг подписали контракты на создание филиалов в пилотной финансовой зоне свободной торговли Луцзяцзуй в Шанхае, объявило Административное бюро Луцзяцзуй Китая, передает 20 сентябяр агентство Синьхуа.

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Около 200 представителей ведущих мировых бухгалтерских фирм, юридических фирм, консалтинговых фирм и других поставщиков профессиональных услуг высокого класса приняли участие во встрече по продвижению Луцзяцзу в глобальный центр инвестиционной информации и услуг.

На саммите учреждения, предоставляющие профессиональные услуги, такие как DLA Piper, Mazars и CBRE, также подписали соглашения о стратегическом сотрудничестве с бюро по содействию инвестициям. Финансовый город Луцзяцзуй уже является домом для многих ведущих мировых поставщиков юридических, бухгалтерских, консалтинговых и кадровых услуг.

План развития глобальных поставщиков профессиональных услуг, опубликованный бюро, направлен на привлечение большего числа ведущих и интеллектуальных учреждений, оказывающих профессиональные услуги, и содействие высококачественному развитию отрасли, сказал заместитель директора Административного бюро Луцзяцзуй Юань Ефэн.