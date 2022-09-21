Кишинёв, 21 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Участникам протеста в Кишинёве, находящимся возле правительственных зданий, привезли ещё 80 палаток. Об этом 21 сентября объявил протестующим глава Оргеевского района Молдавии Дину Цуркану.

Партия «Шор» Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве

«До 31 декабря у нас есть разрешение находиться на этом месте. Закон позволяет нам устанавливать временные конструкции, включая палатки», — сказал Цуркану.

Он отметил, что в прошлое воскресенье удалось установить 130 палаток, но тогда полиция помешала дальнейшему разрастанию палаточного городка.

Напомним, бессрочная протестная акция в Кишинёве началась 18 сентября. Протестующие выступают за отставку президента Молдавии Майи Санду. Организатором акции стала партия «Шор».