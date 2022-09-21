Москва, , 14:13 — REGNUM Средства массовой информации обязаны пользоваться только официальными сведениями при подготовке публикаций о мобилизационных мероприятиях в России. За нарушение предусмотрена ответственность, говорится в опубликованном 21 сентября заявлении Роскомнадзора.

Мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Роскомнадзор призвал СМИ «использовать информацию и данные, полученные исключительно от федеральных и региональных органов исполнительной власти». В соответствии с законодательством СМИ должны устанавливать достоверность материалов до их выпуска.

Ответственность за распространение ложной информации предусмотрена статьёй 13.15 КоАП. В случае распространения фейков через интернет материалы будут без промедления заблокированы, напомнили в ведомстве.

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