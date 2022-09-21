Кабул, 21 сентября, 2022, 14:07 — ИА Регнум. В столице Афганистана произошёл взрыв. Об этом 21 сентября сообщает газета «8 Собх».

James McCauley Взрыв

Взрыв прогремел после полудня возле здания государственной энергетической компании «Брешна», расположенного в районе Демазанг.

По словам свидетелей, взрыв произошёл в ресторане, куда ходили на обед сотрудники этой компании. Поэтому большинство пострадавших — работники «Брешны».

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, видно, как люди перевозят пострадавших.

Пока нет информации о точном количестве раненых, цели взрыва и его характере.