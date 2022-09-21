Москва, , 14:07 — REGNUM Добровольцам из Москвы, которые участвуют в специальной военной операции будут доступны новые меры поддержки. Об этом 21 сентября мэр столицы Сергей Собянин написал у себя в блоге.

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«Мною были приняты решения о дополнительных мерах материальной поддержки добровольцев и их семей», — написал Собянин.

Мэр города также отметил, что считает необходимым полностью распространить эти городские меры поддержки и на тех граждан, которые будут призваны в Москве в рамках ограниченной мобилизации.

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